Он возобновил призывы к международным лидерам о начале переговоров о прекращении огня.

Папа Римский Франциск напомнил о 100 днях полномасштабного вторжения России в Украину и призвал лидеров государств сесть за стол переговоров, чтобы не привести человечество к гибели.

Об этом сообщает Vatican News.

"На человечество вновь обрушился ужас войны, которая является отрицанием Божьей мечты: народы воюют и убивают друг друга, люди изгоняются из своих домов вместо того, чтобы сближаться", - заявил Папа Римский Франциск.

Он возобновил призывы к международным лидерам о начале переговоров о прекращении огня.

"Теперь, когда бушует ярость разрушения и смерти, когда разгораются конфликты, подпитывая эскалацию, всё более опасную для всех, я вновь призываю лидеров государств: пожалуйста, не ведите человечество к гибели! Прошу вас, не ведите человечество к гибели! Да состоятся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении. Да будет услышан отчаянный крик страдающих людей – мы видим это каждый день в СМИ, да сохранится уважение к человеческой жизни, да прекратится чудовищное разрушение городов и деревень на востоке Украины. Пожалуйста, будем и далее молиться, трудясь без устали ради мира", - отметил понтифик.

В субботу, 4 июня, Папа Франциск во время встречи с детьми в Ватикане сказал украинскому ребенку, что он хочет посетить Украину и будет обсуждать возможную поездку в страну с украинскими официальными лицами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в недавнем интервью итальянской прессе Папа Римский прямо заявил, что НАТО якобы могло "спровоцировать" Москву на нападение на Украину. В МИД Польши отреагировали на такие слова и отметили, что они выглядят странно.

Также во время традиционного Крестного хода в Риме состоялось "символическое примирение" - крест держали украинка и россиянка. Украинское общество не восприняло такую идею Папы Римского Франциска.

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