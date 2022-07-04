В министерстве заявили, что настало время для понтифика углубить связи с Украиной, потому что она стремится к миру.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на готовность Папы Римского Франциска посетить Киев.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"Украинская сторона неоднократно высказывала приглашение Папе Римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии России", - заявил Николенко.

"Показательно, что в Москве пока всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить Россию. Это является очередным свидетельством того, что российский режим стремится к войне, а не миру", - отметил представитель МИД Украины.

"Настало время углубить связи с теми, кто этого искренне хочет. Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем продолжать молиться за украинский народ. Добро непременно одержит победу", - подчеркнул Николенко.

Раньше Папа Римский сказал, что в этом месяце намерен посетить Канаду и надеется, что после этого сможет отправиться в Москву и Киев как можно скорее.

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