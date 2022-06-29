Он призвал не переставать молиться за то, чтобы как можно быстрее закончилось безумие войны в Украине.

Папа Римский Франциск призвал не переставать молиться за то, чтобы как можно быстрее закончилось безумие войны в Украине и не переставать поддерживать многострадальный украинский народ.

Об этом говорится в сообщении на сайте vaticannews.

"Эскалация насилия в Украине, где в результате усиленных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры гибнут беззащитные люди, стала для Папы Франциска побуждением снова обратиться с призывом молиться за скорейшее завершение войны", - отмечается в сообщении.

"Каждый день ношу в своем сердце дорогую и многострадальную Украину, которая страдает от варварских атак, как та, что нанесла удар по торговому центру в Кременчуге. Молюсь за то, чтобы эта безумная война быстро увидела свой конец... Пусть же Господь откроет те дороги диалога, которые люди не хотят или не могут найти! И не будем забывать об оказании помощи украинскому населению, которое много страдает", - сказал Франциск.

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуга Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.

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