Папа назвал войну противостоянием христиан друг против друга.

Папа Римский Франциск косвенно обвинил Россию в "вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме" в Украине, назвав конфликт "жестокой и бессмысленной агрессивной войной".

Об этом сообщает Reuters.

Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал войну противостоянием христиан друг против друга.

"Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между народами, находящимися в конфликте, является чрезвычайно актуальным в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой много-много христиан воюют друг с другом ", - сказал Папа.

Франциск, имея в виду Россию, также сказал, что все должны признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус".

Отметим, что второй день подряд Папа Римский говорил о войне в Украине. Вчера он осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.

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