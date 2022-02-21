Путин якобы получил обещание от Байдена, что Украину не возьмут в НАТО.

Высокопоставленный представитель администрации президента США уверяет, что Джо Байден в частном порядке не давал президенту России Владимиру Путину никаких заверений или обязательств относительно членства Украины в НАТО.

Об этом чиновник сообщил в интервью CNN.

"Позиция США в отношении членства в НАТО не претерпела никаких изменений, а именно, что они по-прежнему привержены политике открытых дверей для оборонного альянса", - заявил представитель администрации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Джо Байден якобы заверил его, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшее время, и на ее потенциальное членство может быть наложен мораторий.

Украина и НАТО: что известно о пути в Альянс

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна избавиться от коррупции. Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ, отмечал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

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