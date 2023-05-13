Для Украины важно, чтобы была поддержка формулы мира от как можно большего числа стран, подчеркнул президент.

Во время сегодняшней аудиенции Папы Римского президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о присоединении Ватикана к реализации предложенной Киевом "формулы мира".

Как президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с представителями итальянских СМИ, Украина заинтересована, чтобы привлечь Ватикан, Италию к этому процессу. Со стороны Ватикана был сигнал поддержки.

"Формула мира", которую я предложил еще во время индонезийского заседания "Большой двадцатки", она базируется на 10 кризисах и их решении. Она очень практична. Мне кажется, что я получил сигнал о поддержке от Ватикана. Это важно. Нас поддерживает также правительство Италии, много разных государств", – подчеркнул Зеленский.

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По его словам, важно привлечь как можно больше стран на сторону Украины.

"Потому что предложений по миру еще будет много из разных стран. Надо базироваться на чем-то фундаментальном", – сказал президент Украины.

Прекращение войны в Украине - что надо знать о роли Ватикана

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Италии. Во второй половине дня он прибыл в Ватикан, где Папа Франциск Франциск принял его на аудиенции. Эта встреча стала второй с момента избрания Зеленского президентом и первой с начала полномасштабной войны в Украине.

Во время встречи Зеленский обсудил с понтификом российские преступления против Украины, в частности, депортацию детей. Президент призвал Ватикан присоединиться к решению проблемы. Кроме этого, стороны, как информировал президент, обсуждали украинскую формулу мира, которую Киев считает единственным действенным путем к прекращению войны. Он предложил Ватикану присоединиться к реализации этой формулы.

В конце апреля понтифик посетил Венгрию. Возвращаясь из страны Папа Римский заявил журналистам, что якобы Ватикан участвует в миротворческой миссии, направленной на прекращение войны в Украине. Тогда CNN с ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Украина не соглашалась на какие-либо "мирные миссии" Ватикана.

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