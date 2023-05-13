Также Зеленский попросил Папу Римского содействовать реализации украинской формулы мира.

Сегодня в Ватикане состоялась первая с момента полномасштабного вторжения России в Украине встреча Папы Римского Франциска с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи глава государства, как он сообщил в Telegram, обратил внимание понтифика на многочисленные преступления россиян, в частности, депортацию детей.

"Отдельной темой встречи стала проблематика преступлений России, связанных с похищением и депортацией украинских детей. Призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто похищенных, украинских детей", – написал он.

Также Зеленский попросил Папу Римского содействовать реализации украинской формулы мира. В том числе, что касается вопросов продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц и восстановления справедливости.

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"Поскольку война идет на территории Украины, мирный план может быть только украинским", – подчеркнул Зеленский.

Депортация детей из Украины - что надо знать

На протяжении почти 15 месяцев полномасштабной войны российские захватчики продолжали массово вывозили украинских детей с оккупированных территории Украины в Россию.

К концу марта украинской стороной были установлены имена 19,5 тысяч детей, которые были депортированы. Во время визита в Италию Зеленский подчеркнул, что депортированных детей может быть значительно больше, поскольку в захваченных регионах находилось по меньшей мере 200 тысяч несовершеннолетних.

На территории РФ детей размещают в детдомах, занимаются их перевоспитанием (в частности, учат русскому языку) и в конце концов отдают на "усыновление" россиянам. Дети, которых удалось вернуть в Украину, рассказывали, что в России подвергались травле и физическому насилию.

Международный уголовный суд в Гааге рассматривает дело о депортации детей из Украины как часть дела о преступлении геноцида, совершенном Россией. В марте суд в Гааге назвал причастными к депортации детей российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову и выдал пожизненный ордер на их арест. После этого оккупанты активизировали работу по возвращению детей в Украину.

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