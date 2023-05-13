Это была вторая встреча понтифика с Зеленским с момента его избрания президентом в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отправился с официальным визитом в Италию. Во второй половине дня Папа Франциск Франциск принял украинского лидера на аудиенции в Ватикане. Это их первая встреча с момента полномасштабного вторжения россиян в Украину.

В своем Telegram-канале Зеленский поблагодарил Папу за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев.

"Говорил и о десятках тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой. Кроме этого, попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором", - отметил он.

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Также президент рассказал и о формуле мира, которую Украина считает единственным действенным алгоритмом достижения справедливого мира. Он предложил Ватикану присоединиться к реализации этой формулы.

Как пишет Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, украинский лидер и понтифик беседовали о гуманитарной и политической ситуации в Украине в условиях войны.

Папа Римский заверил в своих постоянных молитвах за Украину. Оба согласились о необходимости и в дальнейшем осуществлять гуманитарные усилия в поддержку населения.

Также информируют, что разговор папы Франциска с Владимиром Зеленским завершился обменом подарками.

Понтифик подарил бронзовую скульптуру оливковой ветви – символ мира, сборник "Энциклика о мире в Украине", в который вошли все выступления Папы Франциска на тему войны в Украине, сказанные в течение первых девяти месяцев полномасштабной российской агрессии.

Президент подарил Святейшему отцу картину "Втрата, 2022-58" украинского художника Алексея Ревики, посвященную гибели детей в результате войны, и композицию "Неопалима" Юрия Вакуленко, изображающую икону Матери Божьей в огне, вырезанную на пластине бронежилета.

Зеленский в Риме и Ватикане - что известно

Сегодня президент Украины находится с официальным визитом в Италии и Ватикане. Во время посещения Рима он встретился с итальянскими президентом Серджо Матареллой и премьером Джорджей Мэлони. По результатам переговоров Зеленский анонсировал решение по защите украинского неба.

После этого Зеленский совершил визит в Ватикан. Впервые в статусе президента Украины он побывал здесь 8 февраля 2020 года. Сегодняшняя встреча Зеленского с Папой Римским – вторая. Несмотря на предложения украинской стороны Папа Римский отказывался от визита в Украину во время полномасштабной войны. Он также настаивал, что посетит Украину только при условии, что также совершит визит в страну-агрессор. В то же время за время полномасштабной войны Папа Франциск и Владимир Зеленский трижды общались по телефону, а две недели назад, 27 апреля, понтифик принимал в Ватикане премьер-министра Украины Дмитрия Шмыгаля.

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