Президент Украины и премьер Италии обсудили военную и безопасностную помощь, украинскую формулу мира и вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его визита в Италию удалось достичь важных решений по защите украинского неба.

Как передает корреспондент УНИАН, во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины рассказал об основных темах их переговоров.

В частности, по словам Зеленского, они говорили о военной и безопасности помощи Италии для Украины, о поддержке Италией украинской формулы мира и вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также об участии Италии в восстановлении Украины.

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"Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал он.

Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что Россию не интересует мир в войне с Украиной.

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Премьер Италии посещала Украину 21 февраля. Во время своего визита она побывала в разрушенных российскими военными населенных пунктах Киевщины. Кроме того, в Киеве Мелони провела переговоры с президентом Зеленским и другими украинскими чиновниками.

26 апреля во время своего визита в Италию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал расширение сотрудничества Украины и Италии в области ВПК.

По словам Шмыгаля, Украина и Италия обсуждают возможность совместного производства компонентов для систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, которая может быть эффективной для защиты от дронов, которыми Россия атакует Украину.

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