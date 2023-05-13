Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его визита в Италию удалось достичь важных решений по защите украинского неба.
Как передает корреспондент УНИАН, во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины рассказал об основных темах их переговоров.
В частности, по словам Зеленского, они говорили о военной и безопасности помощи Италии для Украины, о поддержке Италией украинской формулы мира и вступления Украины в Евросоюз и НАТО, а также об участии Италии в восстановлении Украины.
"Есть очень важные решения по защите нашего неба", - сказал он.
Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что Россию не интересует мир в войне с Украиной.
Позиция Италии относительно войны в Украине - последние новости
Премьер Италии посещала Украину 21 февраля. Во время своего визита она побывала в разрушенных российскими военными населенных пунктах Киевщины. Кроме того, в Киеве Мелони провела переговоры с президентом Зеленским и другими украинскими чиновниками.
26 апреля во время своего визита в Италию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал расширение сотрудничества Украины и Италии в области ВПК.
По словам Шмыгаля, Украина и Италия обсуждают возможность совместного производства компонентов для систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, которая может быть эффективной для защиты от дронов, которыми Россия атакует Украину.