Украинский чиновник заявил, что Киеву ничего об этом не известно.

Украине ничего не известно о "миротворческой миссии" Ватикана, направленной на прекращение войны.

В комментарии CNN анонимный чиновник, близкий к канцелярии украинского президента Владимира Зеленского, опроверг заявления Папы Римского о том, что сейчас Ватикан участувает в некой "миссии", направленной на урегулирование войны.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", - сказал он журналистам.

Видео дня

Роль Ватикана в переговорах: что известно

Как сообщал УНИАН, осенью Папа Римский Франциск заявил, что способствовал большому обмену военнопленными между Украиной и Россией.

Недавно он посетил Венгрию, где встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Понтифика неоднократно приглашали посетить Украину, однако он сказал, что готов приехать в Киев только, если также поедет в Москву.

Возвращаясь из Венгрии, он сказал журналистам, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, которая может положить конец войне. Детали он обещал рассказать после того, как ее обнародуют.

Вас также могут заинтересовать новости: