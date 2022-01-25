Кроме оппозиционера в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли и несколько его соратников.

Оппозиционера Алексея Навального внесли в перечень террористов и экстремистов.

Его имя появилось в соответствующей базе Росфинмониторинга.

Кроме оппозиционера в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли и несколько его соратников - Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

В реестр также внесли соратника Навального Руслана Шаведдинова, депутатов томской городской думы Ксению Фадееву и Андрея Фатеева, бывших координаторов штабов Навального в Уфе, Иркутске, Барнауле и Архангельске Лилию Чанышеву, Захара Сарапулова, Вадима Останина и Егора Бутакова, а также бывшего оператора ФБК Павла Зеленского.

У включенных в реестр людей, согласно законодательству, замораживаются банковские счета.

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14 января Росфинмониторинг включил в перечень двух других соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова.

В июне Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала признать ФБК* и штабы Навального* экстремистскими организациями. Прокуратура утверждала, что их целью является создание условий "для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"". Росфинмониторинг внес "общественное движение штабы Навального"* в перечень экстремистов и террористов.

После этого команда Навального закрыла сеть региональных штабов политика, многие их бывшие координаторы уехали из России, еще ряд соратников оппозиционера находятся в заключении.

В конце сентября 2021 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Деятельность сообщества "была направлена на дискредитацию органов государственной власти", "дестабилизацию обстановки в регионах" и на "создание протестного настроения у населения". "Штабы Навального" ранее признали экстремистскими и запретили в России, "Фонд борьбы с коррупцией" также признали экстремистским, иноагентом, он был ликвидирован на территории РФ.

Напомним, в феврале 2021 года Навального приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии по делу "Ив Роше".