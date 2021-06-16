Путин заявил, что Навальный вернулся в Россию, зная, что его ждут арест

Российский оппозиционер Алексей Навальный намеренно нарушил законы РФ. Он знал, что его арестуют, когда возвращался после лечения в Германии.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции в вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня.

"Первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию, как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск", - заявил российский президент.

По его словам, оппозиционер понимал все риски, когда возвращался в Россию.

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"Я исхожу из того, что (Алексей Навальный, - ред.) сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", - подытожил Путин.

Арест Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление. 23 апреля он объявил о выход из голодания, поскольку к нему допустили врачей.

9 июня Московский городской суд в среду вечером признал экстремистской организацией "Фонд борьбы с коррупцией", основанный оппозиционером Алексеем Навальным.

15 июня, накануне встречи президентов США и РФ, в Женеве появилась копия граффити с оппозиционным к президенту РФ Владимиру Путину политиком Алексеем Навальным.

При этом 16 июня в Женеве появились три билборда с вопросами к президенту России Владимиру Путину об отравлении Алексея Навального.

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Автор: Анастасия Горбачева