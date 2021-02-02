Таким образом, Навальный должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный.

Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А.А. удовлетворить. До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья Наталья Репникова.

При этом ему зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела - это примерно 10 месяцев (с конца февраля по конец декабря 2014 года).

Таким образом, всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Протесты в России из-за ареста Навального

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.

На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: УНИАН