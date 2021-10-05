По данным СМИ, Зеленский усилил свою охрану после покушения на Шефира.

Движение на Крещатике в Киеве перекрывали, чтобы проехал президентский кортеж.

Соответствующее видео появилось в столичных Telegram-каналах.

Как пишет AP News, кортеж Зеленского состоял из четырех авто полиции, "скорой" и нескольких машин сопровождения.

Сейчас дорожно-транспортное движение на центральной улице столицы уже возобновили.

Зеленский усилил охрану дополнительными автомобилями после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира. С 25 сентября, по данным СМИ, президент ездит с сиренами, мигалками и на большой скорости.

2 октября во время приезда в Трускавец президент не останавливался для комментариев журналистов, а самих представителей СМИ просили не стоять у центрального входа гостиницы, где проходила встреча главы государства со "слугами", а идти сразу в помещение.

Покушение на Шефира

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

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Автор: Яна Ставская