Все же журналистам удалось встретить кортеж Владимира Зеленского возле гостиницы в Трускавце.

Президент Владимир Зеленский прибыл на "Большую фракцию" "Слуги народа".

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам удалось встретить кортеж президента возле отеля Rixos Prykarpattya в Трускавце, где проходит "Большая фракция" "Слуги народа".

Президент вышел из автомобиля и быстро прошел в гостиницу.

Для общения с журналистами он не останавливался.

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Ранее охрана попросила журналистов, которые ожидали прибытия президента Зеленского у центрального входа в отель Rixos Prykarpattya, зайти в помещение, однако журналисты отказались это сделать.

Как передает корреспондент УНИАН, представители СМИ собрались возле отеля в ожидании главы государства, однако ближе к ориентировочному времени его прибытия вышел представитель охраны и начал просить журналистов зайти в отель.

По словам охранника, организаторы мероприятия сообщили ему, что работа представителей СМИ предусмотрена только в организованном для них пресс-центре – внутри отеля.

После споров с журналистами последние отметили, что никуда не собираются уходить, а представитель охраны отметил, что еще пообщается с организаторами.

Как сообщал УНИАН, в Трускавце фракция "Слуга народа" проводит в отеле Rixos Prykarpattya выездное заседание.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что сегодня депутаты будут обсуждать в Трускавце. Арахамия отметил, что сегодня, в частности, депутаты заслушают силовиков. После этого депутаты будут работать в группах. Кроме того, сегодня ожидается большая панель по Донбассу и путях к миру.

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Автор: Таня Поляковская