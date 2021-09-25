Обновленный состав президентского кортежа двигался по Обуховской трассе в сторону государственных дач.

Президент Владимир Зеленский усилил дополнительными машинами свой кортеж в связи с недавним покушением на своего помощника Сергея Шефира.

Об этом сообщает Украинская правда.

На камеру попал обновленный состав президентского кортежа на Обуховской трассе, двигался в сторону государственных дач около 21:00.

Издание отмечает, что глава государства теперь ездит с сиренами и мигалками, сами авто летели на большой скорости.

Также УП получила в распоряжение скан приказа главы Нацполиции Игоря Клименко, согласно которому с 25 сентября по 8 октября личный состав криминальной полиции и следственных подразделений переводят на усиленный режим работы.

Решение Клименко пояснил "обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных правонарушений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мер для ее стабилизации".

В связи с этим полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.

Покушение на Шефира

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Виолетта Орлова