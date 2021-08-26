Инцидент произошел возле метро "Крещатик" после Марша защитников ко Дню независимости в Киеве.

Мужчину, который облил зеленкой пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, отпустили.

Об этом сообщил журналистам адвокат политика Игорь Головань.

По его словам, правоохранители пообещали 27 августа предъявить мужчине подозрение.

"Человека, который совершил это позорное нападение, уже отпустили. Сначала его где-то спрятали в недрах Национальной полиции. Как нам сейчас сообщили: не предъявлено подозрения. Не сделано фактически ничего. Человек только вызван на завтра для сообщения подозрения. Произойдет это или нет – можно делать ставки", – сказал Головань.

Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении в госизмене топ-функционеру "Партии регионов" в Херсонской областиАдвокат отметил, что полиция вероятно объявит подозрение по статье о совершении хулиганства. Но представители Порошенко настаивают на 346 статье ККУ – нападение на государственного деятеля.

"Как намекнули, сверху идет такая позиция, что это – обычное хулиганство. Хотя каждому более-менее вменяемому понятно, что нападение на лидера оппозиции... Причем не просто нападение, а нападение опасно для жизни, здоровья, для глаз... И документы об этом сейчас мой коллега передает... Это нападение было совершено в связи с политической деятельностью Петра Порошенко как пятого президента и лидера оппозиции. То есть, это очевидно, что 346 статья Уголовного кодекса Украины", – ответил юрист.

Также Головань добавил, что к нападению причастна группа лиц.

"Мы получили информацию, что это была группа. Действовал этот нападающий не сам, что с ним было минимум трое, насколько мы выяснили, лиц, которые действительно координировались", – рассказал адвокат Порошенко.

Нападение на Порошенко: что произошло

Инцидент произошел возле метро "Крещатик" после Марша защитников ко Дню независимости в Киеве. Во время шествия неизвестные подбежали к пятому президенту и облили его зеленкой, жидкость попала на лицо политика.

В результате нападения у экс-президента диагностировали ожог глаз.

Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его оперативно задержали – мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

В посольстве США выступили в защиту Порошенко, заявив, что подобному нет места в процветающей демократии.

Автор: Яна Ставская