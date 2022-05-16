Ранее американское посольство прекратило работу в украинской столице, а сотрудники, оставшиеся в Украине, выезжали во Львов.

Посольство США вновь заработает в Киеве уже "очень скоро".

Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"...мы знаем, что суверенная и независимая Украина устоит. И мы знаем, что, поддерживая Украину, мы также защищаем принципы суверенитета и независимости, которые лежат в основе глобального мира и безопасности. Наше партнерство с народом Украины также прочно. Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши. Мы вновь открываем наше посольство в Киеве - мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается - и мы возобновим работу очень скоро", - сказал политик.

Он также добавил, что президент США Джо Байден недавно назначил Бриджит Бринк следующим американским послом в Украине.

"Она выдающийся дипломат-ветеран. Мы надеемся, что Сенат быстро примет меры, чтобы утвердить ее, так же как мы надеемся, что Конгресс быстро примет меры для принятия законопроекта о дополнительном финансировании в размере 40 миллиардов долларов, чтобы гарантировать, что наша способность оказывать помощь Украине не прерывается", - отметил Блинкен.

Работа посольств в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, иностранные дипломаты начали возвращаться в украинскую столицу с конца марта. В частности, первой Словения отправила в Киев временно поверенного по делам Республики в Украине Боштяна Лесяка.

Американское посольство прекратило работу в украинской столице, а сотрудники, оставшиеся в Украине, выезжали во Львов. В Государственном департаменте говорили, что дипломаты не будут возвращаться до снижения уровня эскалации со стороны Российской Федерации.

2 мая стало известно, что посольство США возобновляет свою работу в Украине. Сначала оно будет работать во Львове, а до конца мая планирует переехать в столицу.

По состоянию на начало мая в Киеве уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.

8 мая Соединенные Штаты временно вернули своих представителей в посольство в Киеве, чтобы вместе с украинскими коллегами отпраздновать День Победы в Европе.

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