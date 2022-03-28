Своего представителя в украинскую столицу уже отправила Словения.

Иностранные дипломаты начинают возвращаться в украинскую столицу. В частности, Словения отправила в Киев временно поверенного в делах Республики Словения в Украине Боштяна Лесяка.

Об этом сообщает посольство Словении в Украине на своей странице в Twitter.

"Город пуст, вдали слышны сигналы тревоги и взрывы. В остальном, жизнь тех, кто остался в столице, идет нормально", - рассказал Лесяк по прибытии в Киев.

— MFA Slovenia (@MZZRS) March 27, 2022

Неделю назад премьер-министр Словении Янез Янши анонсировал, что страна решила в ближайшее время вернуть своих дипломатов в столицу Украины. Словенские власти призвали и другие страны ЕС взять пример.

Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, еще до начала полномасштабной войны Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России. В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Также Австралия призывала своих граждан немедленно покинуть Украину и отозвала членов семей австралийских дипломатов из Киева. Канада вывозила из Украины членов семей дипломатов и советовала своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ. Посольство США посоветовало американцам покидать Украину из-за "непредвиденной ситуации".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отмечал, что Украина - не "Титаник" и дипломаты не должны ее покидать.

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