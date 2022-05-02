Американские дипломаты начинают возвращаться в Украину.

Посольство США возобновляет свою работу в Украине. Сначала посольство будет работать во Львове, а до конца мая планирует переехать в столицу.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США Кристина Квин на брифинге во Львове.

"Мы планируем в начале ездить из Польши в Украину. Потом, со временем, три недели мы планируем оставаться во Львове, а до конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", – отметила она.

Квин также ответила на вопрос журналистов, почему посольство США не возвращается сразу в Киев, поскольку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что это безопасно и многие посольства вернулись в столицу.

"Моя главная задача – это безопасность моего персонала, моих сотрудников. Мы также прислушиваемся к тому, что они нам говорят, насколько это безопасно делать. И, соответственно, когда будет открыта рекомендация и разрешение это сделать, то мы охотно вернемся", – отметила она.

По ее словам, как только ситуация безопасности позволит поехать в столицу Украины, то "это будет длительное пребывание в Киеве".

На вопрос что означает для России возвращение посольства США в Украине, Квин ответила, что для России это значит, что она проиграла, "провалилась, а Украина дальше стоит и мы возвращаемся назад, чтобы помогать".

По ее словам, поскольку поступает большое количество военной и гуманитарной помощи, то гораздо лучше находиться в Украине, чтобы координировать оказание этой помощи, чтобы она была максимально эффективно использована.

Как сообщал УНИАН, после успешной обороны Киева и освобождения Киевской области от российских захватчиков в столице Украины начали возобновлять свою работу посольства иностранных стран. В частности, известно более 20 государств, которые вернули своих дипломатов в Киев.

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