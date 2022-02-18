Ранее сообщалось, что посольство США в Украине может вернуться в Киев уже к началу весны.

В Государственном департаменте США сообщили, что американское посольство США в Украине не будет возвращаться в Киев до снижения уровня эскалации со стороны Российской Федерации.

Об этом рассказал представитель Госдепартамента США, пишет РБК-Украина.

Сейчас посольство США в Украине работает в городе Львове.

"Нет планов по возвращению посольства в Киев пока Россия продолжает агрессивные действия и наращивание войск как внутри, так и вокруг Украины", - сказал спикер Госдепартамента США.

Ранее сообщалось, что посольство США в Украине может вернуться в Киев уже к началу весны.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что посольство США изучает возможность переезда из Киева в регионы Западной Украины. Позже стало известно, что США из-за угрозы вторжения РФ эвакуируют из Украины дипломатов и останавливают консульские услуги.

В то же время сообщалось, что США не собираются проводить массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России.

Ранее СМИ распространили информацию, что Белый дом одобрил план оказания помощи американцам, которые могут попытаться эвакуироваться из Украины в случае вторжения России.

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