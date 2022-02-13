Сейчас в США нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.

Сотрудники американского посольства, оставшиеся в Украине, переезжают во Львов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собеседника в дипломатической службе США.

Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд продолжается прямо сейчас, в воскресенье, пишет издание.

"Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности", - рассказал представитель Госдепа, что общался на условиях анонимности.

Сейчас в США нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.

Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов, а также поверенная в делах США Кристина Квин.

Здание посольства в Киеве на произвол судьбы не покинут - там будет работать технический персонал.

На прошлой неделе издание Buzz Feed писало, что американцы в связи с растущей угрозой наступления РФ рассматривают переезд из Киева до одного из западных регионов Украины.

Как объясняла пресса, указанное направление выбрано из-за его близости к границе с ЕС и войсками НАТО.

Ко Львову переезжают и посольства Канады и Австралии. Кроме того, ряд стран мира призвали своих дипломатов покинуть Украину из-за высокого риска боевых действий.

Как подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен, угроза российского вторжения в Украину очень высокая. Но, добавил американский политик, дипломатический путь решения кризиса вокруг Украины остается открытым.

По последним данным Минобороны, Россия сосредоточила у границы с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается международное сообщество, РФ может привлечь к полномасштабному наступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: