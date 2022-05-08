Ранее стало известно, что посольство США возобновляет свою работу в Украине и до конца мая планирует переехать в столицу.

В воскресенье, 8 мая, Соединенные Штаты временно вернули своих представителей в посольство в Киеве.

Об этом на своей странице в Twitter рассказала репортера WSJ Вивьен Салама и опубликовала видео.

"Представители США прибывают в посольство в Киеве впервые после эвакуации в феврале", - отметила она.

В то же время она добавила, что это не окончательный переезд обратно в украинскую столицу: чиновники приехали, чтобы вместе с украинскими коллегами отпраздновать День Победы в Европе.

Работа посольств в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, иностранные дипломаты начали возвращаться в украинскую столицу с конца марта. В частности, первой Словения отправила в Киев временно поверенного по делам Республики в Украине Боштяна Лесяка.

Американское посольство прекратило работу в украинской столице, а сотрудники, оставшиеся в Украине, выезжали во Львов. В Государственном департаменте говорили, что дипломаты не будут возвращаться до снижения уровня эскалации со стороны Российской Федерации.

2 мая стало известно, что посольство США возобновляет свою работу в Украине. Сначала оно будет работать во Львове, а до конца мая планирует переехать в столицу.

По состоянию на начало мая в Киеве уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.

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