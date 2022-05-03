После полномасштабного вторжения России большинство диппредставительств и консульств выехало из Киева.

До начала полномасштабной войны России против Украины в Киеве работало более 100 дипломатических миссий. Уже возобновили свою работу более 30 посольств иностранных государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал командир 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Виталий Стецик.

По его данным, последней страной, вернувшей свою дипмиссию в Киев, сейчас является Ливан.

"На сегодня у нас получается 32 миссии", - сказал Стецик.

По его данным, до начала войны в Киеве работало 102 дипломатические миссии в Киеве. Большинство из них выехало из Киева, но обеспечение охраны не прекращалось.

Также он добавил, что еще представители многих стран совместно с украинскими офицерами изучают обстановку в Киеве, и непосредственно в тех районах, где их учреждения располагаются.

"Мы совместно с ними решаем, как они хотели бы, чтобы мы и дальше продолжали охрану данного объекта, что-то где-то усилить, может у них есть какие-то пожелания, и я вас заверяю, что на все те просьбы и пожелания относительно предоставления безопасности для дипломатических представительств мы везде идем с готовностью выполнить все пожелания дипмиссий", - сказал Стецик.

Кроме того, по словам Стецика, Национальная гвардия Украины продолжает охранять посольство Российской Федерации в Киеве, несмотря на разрыв дипломатических отношений.

Он отметил, что в соответствии с 45 статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, "государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами".

"Мы правовая страна. Мы соблюдаем все международные соглашения и, несмотря на агрессию РФ в отношении нашего государства, на сегодня мы охраняем как и посольство России, - и там также не было никаких несанкционированных проникновений, оно в целостности и безопасности, и точно так же второй объект - у нас еще есть резиденция посла. Она также находится под охраной", - сказал Стецик.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Украина пошла на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии РФ, вторжение российских войск для уничтожения украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля.

Украина разорвала дипотношения с РФ без разрыва консульских отношений.

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