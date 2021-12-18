Послы приветствовали закон о НАБУ и ожидают конкурентного избрания его нового директора.

Послы стран G7 выразили надежду на полное внедрение законодательства о судебной реформе в Украине, принятого в этом году, и на "дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году", в том числе прозрачный конкурс на должности судей Конституционного суда.

Об этом говорится в сообщении послов в Твиттере. "Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидание конкурентного избрания его нового директора и быстрого завершения процесса отбора руководителя САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", - говорится в сообщении.

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НАБУ было создано в апреле 2015 года как правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений.

Глава НАБУ назначается на семь лет. Каденция действующего директора Артема Сытника подходит к концу в 2022 году. Конкурс по избранию главы Специальной антикоррупционной прокуратуры начался 25 января 2021 года, но до сих пор не завершен.

19 октября Верховная Рада решила, что директора НАБУ будет назначать и увольнять с должности Кабинет министров.

В октябре посольство США в Украине заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз "очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками" в избрании руководителя САП.

26 октября президент Владимир Зеленский хочет, чтобы избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось до конца этого года.

19 декабря временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что в США надеются что новый руководить Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран до конца этого года.

Избрание нового руководителя САП

21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование. К участию в конкурсе было допущено 128 человек.

Автор: Ирина Погорелая