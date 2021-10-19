Президент подчеркнул, что, несмотря на представление Верховного суда в КСУ по реформированию ВСП, большинство судей Верховного суда против торможения судебной реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Конституционный суд не заблокирует судебную реформу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

Глава государства подчеркнул, что не считает, что в Украине сейчас судебная реформа "буксует".

"Я считаю, что она много лет буксовала. Мы проголосовали за законы о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия - это две главные реформы... никто не верил, что судебную реформу можно проголосовать в Верховной Раде", - сказал Зеленский.

По его словам, реформа судебной системы Украины получила положительные отзывы от руководства институций Европейского Союза.

В то же время, по словам главы государства, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса.

В частности, Верховный суд обратился в Конституционный суд относительно конституционности норм закона о порядке избрания и назначения членов ВРП.

"Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет полностью обновлен состав судей. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и потом будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет", - отметил президент.

Глава государства также считает, что большинство судей Верховного суда против торможения судебной реформы.

"Мы уверенно идем вперед. Конституционный суд будет работать и будет работать на благо государства. Я уверен, что сейчас Конституционный суд не заблокирует судебную реформу, несмотря на обращение Верховного суда", - добавил Зеленский.

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Перезагрузка КСУ: что известно

Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

22 августа Зеленский высказал мнение, что реформирование Конституционного суда Украины не обойдется без "войны".

Автор: Антонина Доломанжи