Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось до конца этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".
"Об избрании главы САП, я знаю, что ко мне обращались наши западные партнеры, я имею в виду послы. Они видят, что мы продвигаемся вперед. Я очень хочу, правда, очень хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать руководителя САП. Я полностью это поддерживаю. Я знаю, там есть финалист. Давление со стороны Офиса президента, я не совсем понимаю?"- подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что вчера на заседании конкурсной комиссии не было кворума.
Читайте такжеЗеленский заявил, что Украина не проводила операцию по "вагнеровцам", ее туда втянулиПрезидент заявил, что в конкурсной комиссии нет людей от офиса президента.
Избрание нового руководителя САП
Как сообщал УНИАН, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.
Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.
К участию в конкурсе было допущено 128 человек.