Он заявил, что в конкурсной комиссии по избранию руководителя САП нет людей от Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Об избрании главы САП, я знаю, что ко мне обращались наши западные партнеры, я имею в виду послы. Они видят, что мы продвигаемся вперед. Я очень хочу, правда, очень хочу, чтобы мы до конца года смогли выбрать руководителя САП. Я полностью это поддерживаю. Я знаю, там есть финалист. Давление со стороны Офиса президента, я не совсем понимаю?"- подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что вчера на заседании конкурсной комиссии не было кворума.

Читайте такжеЗеленский заявил, что Украина не проводила операцию по "вагнеровцам", ее туда втянулиПрезидент заявил, что в конкурсной комиссии нет людей от офиса президента.

Избрание нового руководителя САП

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек.

Автор: Виталий Саенко