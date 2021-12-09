В США надеются, что новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран до конца текущего года.
Об этом на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
"САП играет критически важную роль в привлечении коррупционеров к ответственности, имеет влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность САП, мы рады продвижениям в процессе выбора нового антикоррупционного прокурора. США поддерживают работу в этом направлении и мы призываем не медлить с процессом назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс избрания руководителя САП был завершен", - сказала Квин.
Избрание нового руководителя САП
Читайте такжеВ США считают маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет - APКак сообщал УНИАН, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.
Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.
К участию в конкурсе было допущено 128 человек.
26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский отметил, что хочет, чтобы избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошло до конца этого года.