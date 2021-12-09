21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

В США надеются, что новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран до конца текущего года.

Об этом на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"САП играет критически важную роль в привлечении коррупционеров к ответственности, имеет влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность САП, мы рады продвижениям в процессе выбора нового антикоррупционного прокурора. США поддерживают работу в этом направлении и мы призываем не медлить с процессом назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс избрания руководителя САП был завершен", - сказала Квин.

Избрание нового руководителя САП

Читайте такжеВ США считают маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет - APКак сообщал УНИАН, 21 августа 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницького с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

Конкурс по избранию кандидатов на должность руководителя САП начался в январе 2021 года. Конкурс включает стандартные этапы по тестированию на знание законодательства, практические задания, тестирование на полиграфе и психологическое исследование, а также собеседование.

К участию в конкурсе было допущено 128 человек.

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский отметил, что хочет, чтобы избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошло до конца этого года.

Автор: Дмитрий Хилюк