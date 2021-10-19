В конкурсной комиссии должны быть представители международных и иностранных организаций.

Верховная Рада Украины решила, что директора НАБУ назначает и увольняет с должности Кабинет министров.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (регистрационный номер 5459-1) проголосовали 304 народных депутата.

Законом предусмотрено, что Кабинет министров принимает решение об увольнении директора НАБУ с должности, если за него проголосовало не менее двух третей должностного состава правительства.

Также отмечается, что директором НАБУ может быть гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за рубежом, или в международных организациях не менее пяти лет, владеет государственным языком и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Определяется, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который занимается коррупционными и другими уголовными правонарушениями.

Законом определено, что Кабинет министров направляет и координирует деятельность Национального бюро.

Акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров.

Законом предусмотрено, что директор Антикоррупционного бюро может быть отстранен от должности или от выполнения должностных, служебных обязанностей только по основаниям и в порядке, установленным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ все его полномочия осуществляет первый замдиректора Бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора Бюро до дня назначения директора.

Законом определено, что в конкурсную комиссию по избранию директора НАБУ входят три человека, которых определяет Кабинет министров, и еще три человека, определенные Кабмином на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет до дня истечения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Министерство иностранных дел Украины определяет перечень таких международных и иностранных организаций не позднее чем за три месяца до завершения срока полномочий директора Национального антикоррупционного бюро или в течение трех рабочих дней со дня досрочного прекращения его полномочий (увольнения).

Предусмотрено, что член конкурсной комиссии может участвовать в ее заседании дистанционно в режиме видеоконференции.

Согласно закону, конкурсная комиссия вносит представления в отношении трех отобранных кандидатов на должность директора Антикоррупционного бюро премьер-министру, который обязан в течение пяти дней со дня внесения Конкурсной комиссией внести на рассмотрение Кабинета министров представление о назначении одного из отобранных Конкурсной комиссией кандидатов на должность директора Бюро. Кабмин в течение 10 дней со дня внесения премьер-министром Украины представления о назначении кандидата на должность директора НАБУ на открытом заседании назначает такое лицо на должность директора НАБУ.

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В случае если Кабинет министров не принял решение о назначении на должность директора Национального антикоррупционного бюро лица, указанного в представлении премьер-министра, он незамедлительно вносит на рассмотрение Кабинета министров представление о трех отобранных Конкурсной комиссией кандидатах. В таком случае назначенным на должность директора Национального антикоррупционного бюро считается лицо, кандидатуру которого на открытом заседании Кабинета министров, которое проводится безотлагательно, во время рейтингового голосования поддержали больше всего членов Кабмина.

Предусмотрено, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Со дня вступления в силу этого закона начинается формирование комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины и проводится открытый конкурсный отбор на занятие этой должности. Лицо, которое по состоянию на день вступления в силу этого закона занимает должность директора НАБУ, продолжает осуществлять все полномочия до момента назначения директора по результатам открытого конкурсного отбора.

Национальное антикоррупционное бюро

НАБУ было создано в апреле 2015 как правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений.

Сейчас директор НАБУ назначается на должность и освобождается президентом Украины. Верховная Рада по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора. Срок полномочий руководителя НАБУ составляет семь лет.

Автор: Надя Пришляк