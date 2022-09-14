Если бы Венгрия заблокировала эти санкции, они бы прекратили действие уже завтра.

Несмотря на предыдущие заявления власти Венгрии решили все таки не блокировать продление санкций Евросоюза против России.

Об урегулировании вопроса сообщила пресс-секретарь представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, передает RND.

Она уточнила, что решение о продлении санкций еще на полгода должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

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Речь идет об ограничительных мерах против более чем 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской войны в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

По словам дипломатов ЕС, на прошлой неделе Венгрия требовала отмены санкций против трех российских олигархов. Правительство премьер-министра Виктора Орбана недавно заблокировало несколько санкций против России. Если бы Венгрия сейчас заблокировала эти санкции, они бы прекратили действие уже в четверг.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября стало известно, что Венгрия требует от Европейской комиссии гарантий того, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции ЕС.

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