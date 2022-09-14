Несмотря на предыдущие заявления власти Венгрии решили все таки не блокировать продление санкций Евросоюза против России.
Об урегулировании вопроса сообщила пресс-секретарь представительства Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, передает RND.
Она уточнила, что решение о продлении санкций еще на полгода должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Речь идет об ограничительных мерах против более чем 1200 физических и юридических лиц из-за поддержки российской войны в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.
По словам дипломатов ЕС, на прошлой неделе Венгрия требовала отмены санкций против трех российских олигархов. Правительство премьер-министра Виктора Орбана недавно заблокировало несколько санкций против России. Если бы Венгрия сейчас заблокировала эти санкции, они бы прекратили действие уже в четверг.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября стало известно, что Венгрия требует от Европейской комиссии гарантий того, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции ЕС.