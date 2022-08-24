Министр иностранных дел Петер Сийярто сослался на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

Венгрия не планирует вводить визовые санкции против россиян и ограничивать въезд для них даже в туристических целях. В этом вопросе руководство страны солидарно с позицией канцлера Германии Олафа Шольца.

Соответствующая информация поступила от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. На личной странице на Facebook он рассказал об итогах телефонного разговора со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Глава МИД Венгрии резко высказался против наложения на Россию любых новых санкций в энергетическом секторе. По словам Сийярто, его государство не может обеспечить поставки нефти и газа из других источников. Поэтому страна отказывается даже вести переговоры об этом. А затем министр иностранных дел высказался касательно визовых ограничений.

"Мы также говорили о предложении ужесточить практику выдачи европейских виз российским гражданам. Здесь мы поддерживаем позицию канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", — заявил Сийярто.

Напомним, против запрета на выдачу виз россиянам выступили канцлер Германии Олаф Шольц, Госдепартамент США и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель. А тем временем Балтийские страны, Польша и Финляндия хотят обсудить реализацию такого ограничения на региональном уровне.

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