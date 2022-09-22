Премьер-министр Венгрии заявил, что санкции якобы нанесли ущерб европейской экономике больше, чем российской.

Венгрия призывает Европейский Союз отменить санкции против России до конца этого года.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет венгерское издание Magyar Nemzet со ссылкой на свои источники.

На закрытой встрече с депутатами своей партии Орбан сказал, что санкции якобы являются причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции.

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По его словам, санкции якобы нанесли ущерб европейской экономике больше, чем российской, и их отмена обуздает инфляцию и снизит риск рецессии. По мнению Орбана, если бы санкции были сняты, то цены, в частности на газ, якобы сразу бы упали вдвое.

Поэтому он призвал своих однопартийцев сделать "все возможное, чтобы Европа отозвала санкции не позднее конца года".

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин приказал начать частичную мобилизацию.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии в Кремле.

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