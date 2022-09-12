Единственная действующая венгерская АЭС "Пакш", которую достраивает "Росатом", полностью зависима от российского ядерного топлива.

Венгрия требует от Европейской комиссии гарантий того, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Прагу на Конгресс ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы.

"В первом пакете санкций в Брюсселе речь шла о том, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что каждое учреждение в Брюсселе, каждый национальный орган и каждый банк, работающий в Европе, придерживаются этого положения", - отметил Сийярто.

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Венгерский министр добавил, что Будапешт увеличил инвестиции в АЭС "Пакш", чтобы содействовать скорейшему обеспечению энергоснабжения страны.

АЭС Пакш в Венгрии - что известно

АЭС "Пакш" является единственной действующей атомной электростанцией в Венгрии, она покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии. Четыре энергоблока АЭС построены по советскому проекту и запущены в эксплуатацию в 1980-х годах. Россия является единственным поставщиком ядерного топлива для венгерской АЭС.

Венгрия хотела расширить свою 2-гигаваттную атомную электростанцию двумя реакторами российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта. Поэтому в декабре 2014 Росатом заключил контракты с Венгрией на достройку АЭС. Позже Будапешт на 30 лет засекретил ядерный договор с Москвой.

Поскольку ""Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, это задержало реализацию проекта на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотели ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.

Правительство Австрии в 2018 году подало иск в Суд ЕС против решения Европейской комиссии об утверждении строительства новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш".

В отчете Федерального агентства Австрии по вопросам окружающей среды от 2021 года сообщалось, что место, где должны быть построены новые реакторы венгерской АЭС "Пакш", расположено на активной линии сейсмологического разлома Дунасентьордж-Харта. Поэтому, подчеркнули эксперты, место строительства "Пакш II" следует считать непригодным.

Однако уже в августе 2022 года, несмотря на кровавую российскую агрессию в Европе, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что в ближайшие недели "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов.

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