Венгрия требует от Европейской комиссии гарантий того, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Прагу на Конгресс ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы.
"В первом пакете санкций в Брюсселе речь шла о том, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что каждое учреждение в Брюсселе, каждый национальный орган и каждый банк, работающий в Европе, придерживаются этого положения", - отметил Сийярто.
Венгерский министр добавил, что Будапешт увеличил инвестиции в АЭС "Пакш", чтобы содействовать скорейшему обеспечению энергоснабжения страны.
АЭС Пакш в Венгрии - что известно
АЭС "Пакш" является единственной действующей атомной электростанцией в Венгрии, она покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии. Четыре энергоблока АЭС построены по советскому проекту и запущены в эксплуатацию в 1980-х годах. Россия является единственным поставщиком ядерного топлива для венгерской АЭС.
Венгрия хотела расширить свою 2-гигаваттную атомную электростанцию двумя реакторами российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта. Поэтому в декабре 2014 Росатом заключил контракты с Венгрией на достройку АЭС. Позже Будапешт на 30 лет засекретил ядерный договор с Москвой.
Поскольку ""Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, это задержало реализацию проекта на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотели ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.
Правительство Австрии в 2018 году подало иск в Суд ЕС против решения Европейской комиссии об утверждении строительства новых энергоблоков на венгерской АЭС "Пакш".
В отчете Федерального агентства Австрии по вопросам окружающей среды от 2021 года сообщалось, что место, где должны быть построены новые реакторы венгерской АЭС "Пакш", расположено на активной линии сейсмологического разлома Дунасентьордж-Харта. Поэтому, подчеркнули эксперты, место строительства "Пакш II" следует считать непригодным.
Однако уже в августе 2022 года, несмотря на кровавую российскую агрессию в Европе, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что в ближайшие недели "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов.