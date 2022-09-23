Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не хотят, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имеет никакого отношения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций Евросоюза против РФ.

После встречи Сийярто сказал журналистам, что обсуждал с Лавровым энергетическое сотрудничество, войну в Украине и экономические вопросы, пишет Index.

"Наша позиция очень понятна. Мы не видим разумных причин для обсуждения еще одного пакета санкций, особенно когда речь идет об энергетике", - сказал он.

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Сийярто отметил, что обеспечение энергоснабжения является одним из важнейших для Венгрии.

"Для нас это четкая красная линия. Мы не хотим, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имеет никакого отношения. Конечно, если будет проект (санкций - ред.), мы будем принимать участие в обсуждениях, но мы не дадим согласия ни на что, что противоречило бы нашим национальным интересам", - отметил он.

По словам Сийярто, европейская экономика движется к рецессии. "Я считаю, что это полностью противоречит интересам Европы и народов, живущих в ней", - добавил министр.

"Есть только одно решение проблемы инфляции военного времени и скачкообразных цен на энергоносители: мир. Венгрия хочет мира. Пользуясь возможностями, предоставленными ООН, я также сказал об этом своему коллеге Сергею Лаврову, к сожалению, все это как единственный министр иностранных дел среди стран ЕС", - написал Сийярто в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Евросоюз заявил, что начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за войну против Украины.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал кампанию критики любых энергетических санкций против России. Венгрия заставила отложить принятие в июне пакета санкций ЕС, направленных против сырой нефти, и подписала его только после того, как получила исключения, которые по-прежнему позволяли Будапешту получать доступ к трубопроводной нефти из РФ.

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