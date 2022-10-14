Во время голосований по вопросам внешней политики в ЕС требуется единогласное решение всех государств-членов блока.

Основные левоцентристские партии Европы считают, что Европейский Союз должен постепенно перейти от припципа единогласного решения к голосованию большинством в некоторых сферах внешней политики.

Об этом говорится в проекте документа региональной группы Партии европейских социалистов (PES), полученном Reuters.

Во время голосований по вопросам внешней политики в ЕС требуется единогласное решение всех государств-членов блока. По словам критиков, такой механизм усложняет принятие решений и является особенно проблематичным во времена серьезных кризисов, таких как война России против Украины.

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Однако небольшие страны, как правило, опасаются, что их национальные интересы не будут защищены без права вето.

Как отмечает Reuters, в пятницу, 14 октября, в Берлине начинается двухдневный саммит PES. Среди социалистических лидеров, которые, как ожидается, отправятся на саммит, – главы правительств Испании, Португалии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Левоцентристские партии входят в состав 13 из 27 правительств ЕС. К ним относится также трехсторонняя коалиция Германии под руководством канцлера социал-демократа Олафа Шольца, который в субботу, 15 октября, выступит с ключевой речью.

Согласно проекту итогового заявления саммита PES, европейские социалисты также считают, что правила ЕС в отношении национальной государственной помощи должны быть смягчены. Это позволит иметь больше финансовых возможностей для борьбы с разрушительными последствиями нынешнего энергетического кризиса.

Согласно документу, следует ограничить спекуляции на энергетических рынках и ввести ценовые ограничения в энергетическом секторе.

Санкции ЕС против России: что надо знать

6 октября 2022 года Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро.

Ранее в офисе президента Украины рассказали, что в девятый пакет санкций можно включить например, ограничение цен на нефть, отключение российских и белорусских банков от SWIFT и запретить выдавать визы россиянам.

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