По его словам, подобной концентрации войск не было со времен холодной войны.

Россия собрала у границ Украины более 100 тыс. военнослужащих и подобной концентрации войск не наблюдалось со времен холодной войны.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Би-би-си. При этом Милли и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что новой войны можно избежать, однако в случае если она все же произойдет, последствия будут самыми ужасными.

По словам Милли, озабоченность США связана с тем, что ничего подобного на своих границах Россия раньше не делала.

"Происходит ли что-то новое? Да, безусловно происходит - с точки зрения того, какие российские учения мы наблюдали в прошлом, - сказал генерал. - По масштабу, размаху и числу военных это превосходит все, что наблюдалось в последнее время. Я думаю, чтобы увидеть нечто похожее, придется заглянуть довольно далеко во времена холодной войны".

"С учетом того, какие силы собраны - сухопутные маневренные войска, артиллерия, баллистические ракеты, военно-воздушные силы, если все это вместе будет применено против Украины, произойдет нечто очень серьезное, что приведет к значительному числу жертв, - отметил Милли. - Можете себе представить, как это будет выглядеть в густонаселенных районах, около дорог и так далее. Это может быть просто кошмарно. Может быть ужасающе".

При этом министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что США готовы помогать Украине, в том числе поставками оружия. Киев уже получил от Вашингтона четыре партии товаров военного назначения, в том числе боеприпасы, одноразовые гранатометы SMAW-D и ракеты противотанкового комплекса Javelin.

"Конфликта можно избежать. Для дипломатии все еще есть время и место, - сказал Остин. - Нет никаких причин, чтобы эта ситуация вылилась в конфликт. (Президент России Владимир Путин) может отдать приказ об отводе войск".

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Вероятность вторжения РФ в Украну

28 января 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тыс. военных, с учетом морского и авиационного потенциала. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально готовится к любым сценариям развития ситуации на границах.

Между тем, Россия неоднократно отвергала уверения западных стран о ее намерении напасть на Украину. Однако Москва настаивает, чтобы Запад предоставил ей новые гарантии безопасности в Европе, в том числе пообещал отказаться от принятия Украины в НАТО.

НАТО и США передали России официальный ответ на ее требования, в котором по сути отвергли главное: в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что НАТО готово принимать новых членов, и Кремль не вправе определять политику альянса в этом направлении.