Владимир Зеленский также отметил, что в случае начала полномасштабной войны с РФ, эта война выйдет за пределы Украины.

Вопрос вступления Украины в НАТО зависит не от нашей страны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ, которая транслировалась на странице в Facebook.

"Когда мы будем в НАТО - зависит сегодня не от Украины, к сожалению", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что в случае начала полномасштабной войны с РФ, эта война выйдет за пределы Украины.

"Гибридная война рождает гибридные угрозы. Угрозы Украине и другим странам. Мы не одни соседи Российской Федерации, мы не одни соседи оккупированных территорий. Если будет полномасштабная война, будет война не только с Украиной или не только на территории Украины", - отметил президент.

Справка УНИАН. Процесс вступления в НАТО регулируется статьей 10 Североатлантического договора.

Страны, которые хотят вступить в НАТО, должны отвечать определенным требованиям и завершить многоступенчатый процесс, включающий политический диалог и военную интеграцию.

В НАТО неоднократно заявляли, что двери Альянса для Украины остаются открытыми.

Сейчас Украина имеет статус страны-аспиранта и партнера с расширенными возможностями.

Напомним, также президент Зеленский подчеркнул, что украинская армия должна развиваться независимо от того, будет ли Украина в НАТО.

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