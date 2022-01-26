США отклонили ключевое требование России, что НАТО должно закрыть для Украины возможность присоединиться к Альянсу.

США в ответе Российской Федерации по "гарантиям безопасности" подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора (НАТО) для Украины остаются открытыми.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, сообщает американский телеканал ABC News.

Госсекретарь отметил, что США не изменили своей позиции в переданном сегодня Москве письменном ответе на российские "требования в сфере безопасности", в частности, повторили тезис, который американская сторона публично озвучивала на протяжении многих последних недель, а также лет.

Среди прочего, США отклонили ключевое требование России, что НАТО должно закрыть для Украины возможность присоединиться к Альянсу, и что НАТО должно вывести силы из стран-членов Альянса на востоке Европы.

"Никаких изменений не произошло. Не будет никаких изменений. Я не могу быть более четким - двери НАТО открыты, остаются открытыми, и это является нашим обязательством", - подчеркнул Блинкен.

Как отмечает телеканал со ссылкой на влиятельного дипломата, фамилия которого не называется, Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должны пообщаться в ближайшие дни после того, как Россия рассмотрит ответ США.

В то же время, учитывая то, что существуют опасения, что Россия использует дипломатический обмен позициями как повод для нападения на Украину, и скажет, что дипломатия не смогла решить вопрос, Блинкен заявил, что США не прекратят переговоры.

"Вы возможно правы, что Россия вообще не является серьезной в этом вопросе. Но мы должны проверить это предложение, двигаться дипломатическим путем. Дело в том, что мы готовы к любому случаю",-сказал Блинкен.

Читайте такжеСША не будут публиковать свой ответ на "гарантии безопасности" РФ – Блинкен

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Сегодня, 26 января, американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложения Москвы о "гарантиях безопасности". Блинкен заявил, что в этом документе США выразили обеспокоенность в связи с ее действиями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.