Президент подчеркнул, что нужно очень осторожно высказываться, что "завтра будет война".

Президент Владимир Зеленский оценил вероятность вторжения России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с представителями иностранных СМИ.

"Вероятность атаки есть, она никуда не ушла. Она была в 2021 году такая же. В 2020 году она была меньше. В 2019 году она после "нормандского формата" была еще меньше", – сказал президент.

В то же время, он подчеркнул, что нужно очень осторожно высказываться, что "завтра будет война".

"Нельзя сказать, что война будет завтра или до конца февраля, или сказать, как это было в ноябре, война будет до конца года. А потом сказать, что война может быть в январе, в феврале. Я еще раз говорю, она может быть. К сожалению, и давайте здесь ставить три точки, но точно не ставить одну точку и сказать, что да, она будет", – добавил Зеленский.

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