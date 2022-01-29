Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации, Польша должна быть готова к худшему сценарию.

В случае вторжения РФ в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе до миллиона беженцев.

Об этом сообщило Польское радио.

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, которые спасаются от смерти", - заявил заместитель главы министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

По его словам, Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион людей.

Читайте такжеВ 2021 году чаще всего во въезде в Украину отказывали россиянам

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", - сказал он.

Как отметил Вонсик, уже сейчас в Польше идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания. Он также добавил, что, согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши.

"Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - сказал вице-министр внутренних дел и администрации Польши.

Вонсик также призвал не поддаваться на истерику и панику. "У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, Путин имеет настолько важные отношения с Китаем, что он не предпримет никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может настроить китайскую сторону против него", - отметил Вонсик.

Российская агрессия:

28 января 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

28 января 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально готовится к любым сценариям развития ситуации на границах.