Президент подчеркнул, что сейчас все украинцы очень патриотично настроены, а также видят, что произошло на оккупированных территориях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально готовится к любым сценариям развития ситуации на границах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ.

"Мы максимально готовимся к любому сценарию, у нас много этих сценариев. И о многих из них знают другие страны и спецслужбы... Но мы понимаем реальность, в которой мы находимся... Мы все видим всю эту сотню тысяч военных, здесь нет неточных данных", - отметил президент.

По его словам, риск заключается в том, что этих военных очень много, поэтому может возникнуть любая провокация и начнется вероятная эскалация.

"Случайная провокация или неслучайная – на количество жертв это не имеет никакого влияния. И мы можем потерять большое количество людей. Мы считаем, что так оно не закончится, как это было в 2014 году", - сказал Зеленский.

По его мнению, это имеет несколько причин.

В частности, в 2014-м у Украины не было такой армии, а "люди тогда все это воспринимали немножко по-другому".

Кроме того, президент подчеркнул, что сейчас все украинцы очень патриотично настроены, а также видят, что произошло на оккупированных территориях.

"И все точно знают, что мы так не хотим...",- подчеркнул он.

По словам главы государства, сегодня Россия уже не сможет сказать, что ее нет на оккупированных территориях, ведь местное население "захватывать властные здания или власть не будет, и не готовит таких шагов".

Зеленский уточнил, что в отличие от партнеров, в Украине точно об этом знают, потому что знают о настроениях местного населения.

"Поэтому оккупант уже не сможет сказать, что это местное население что-то захватило и что продолжается гражданская война... Поэтому это будет открытая война, открытая, страшная война", - считает он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала.