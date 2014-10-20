Кандидат в нардепы заявляет о подделке бюллетеней и подкупе избирателей в Умани

Кандидат в народные депутаты на мажоритарном округе №200 в Черкасской области Антон Яценко заявляет о масштабной фальсификации бюллетеней и подкупе избирателей его оппонентом кандидатом Виталием Чудновским.

Яценко направил письмо с просьбой отреагировать на ситуацию президенту Украины Петру Порошенко. «В Монастырищенском районе Черкасской области избирателям предлагают 500 гривен за поддержку кандидата в народные депутаты Украины Чудновского В.О. и обещают, что в случае победы кандидатуры Чудновского, предоставят дополнительную премию», - пишет в письме президенту Яценко.

Читайте такжеТурчинов подписал закон об уголовной ответственности за подкуп избирателей

Он также сообщает, что по его информации, на избирательный округ №200 доставили около 20 тысяч фальшивых бюллетеней, а в день выборов на округе планируется устроить провокации, чтобы сорвать избирательный процесс. Уже якобы завезли на территорию округа 200 человек.

Кроме того, Яценко добавляет, что глава Уманской райгосадминистрации угрожал своим подчиненным не голосовать за его кандидатуру.