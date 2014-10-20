В Киеве отдельные мажоритарщики платят за один голос 1200 гривень - исследование

Об этом заявила заместитель генерального директора ВОО КИУ Наталья Линник сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Подкупы многочисленны, но мы считаем, что они не такие многочисленные, как в 2012, хотя их тоже много, и избиратели уже не с таким страхом сообщают об этих случаях... Цена голоса сейчас достигает от 50 до 500 гривен. Она ниже, чем в 2012 году. Конечно, что кандидаты-мажоритарщики пошли на более «дешевые» округа. Это такие области как Кировоградская, Николаевская, Харьковская и Луганская с Донецкой», - сказала она, отметив, что информация о подкупе поступает на горячую линию и проверяется наблюдателями.

«По нашей информации, дешевле всего в Кировоградской и Николаевской области - от 50 гривен в сельских районах. В городских районах Черкасской области стоимость голоса достигает 500 гривен. Недостаточно исследована информация стоимости голоса в Луганской области, но там избиратели пишут просьбы о материальной помощи и уже сколько получит каждый - пока не исследовано. Относительно стоимости голоса в 2012 году, то на некоторых округах Киева она достигала 1200 гривен. Это были как будто взяты на работу агитаторы», - отметила представительница КИУ.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан", которым, в частности, усилена уголовная ответственность за подкуп избирателя, участника референдума.

Так, принятие предложения, обещания или получения избирателем для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права, наказываются штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за любые действия, связанные с непосредственной реализацией им своего избирательного права, наказываются ограничением свободы на срок до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Осуществления предвыборной агитации путем предоставления предприятиям, учреждениям, организациям неправомерной выгоды или предоставления безвозмездно товаров, работ, услуг наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.