Сегодня ВР рассмотрит ряд законопроектов по изменениям в Бюджетном и Таможенном кодексе (прямая трансляция)

09:59, 02 июля 2014
Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 1058 Гражданского кодекса Украины (относительно ответственности банка за нарушение условий договора банковского вклада (депозита).

Верховная Рада, 1 июля / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

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Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о присуждении в 2014 году Премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

Также планируется рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются изменений в Бюджетный и Таможенный кодексы Украины относительно ввозной пошлины на книжную продукцию.

Среди прочего также будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Закон “Об общественных объединениях” (относительно обеспечения деятельности всеукраинских общественных объединений).

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