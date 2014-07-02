Сегодня ВР рассмотрит ряд законопроектов по изменениям в Бюджетном и Таможенном кодексе (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

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Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о присуждении в 2014 году Премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

Также планируется рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются изменений в Бюджетный и Таможенный кодексы Украины относительно ввозной пошлины на книжную продукцию.

Среди прочего также будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Закон “Об общественных объединениях” (относительно обеспечения деятельности всеукраинских общественных объединений).