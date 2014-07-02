Сегодня ВР рассмотрит ряд законопроектов по изменениям в Бюджетном и Таможенном кодексе (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 1058 Гражданского кодекса Украины (относительно ответственности банка за нарушение условий договора банковского вклада (депозита).
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.
Читайте такжеРада приняла закон о госпомощи субъектам хозяйствования
Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о присуждении в 2014 году Премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.
Также планируется рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются изменений в Бюджетный и Таможенный кодексы Украины относительно ввозной пошлины на книжную продукцию.
Среди прочего также будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Закон “Об общественных объединениях” (относительно обеспечения деятельности всеукраинских общественных объединений).