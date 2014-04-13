Захарченко заявил, что на Востоке готовятся провокации против российских военных

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону вместе с отстраненным от должности президента Виктором Януковичем и экс-генпрокурором Виктором Пшонкой, пишет Украинская правда.

"В восточных областях, по нашей информации, планируются провокации на границе с целью дискредитации военнослужащих России", - заявил он.

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Кроме того, Захарченко считает себя министром внутренних дел.

"Я, как министр внутренних дел Украины говорю о том, что люди, которые отдают незаконные приказы, будут обязательно привлечены к уголовной ответственности, а к своим коллегам хотел бы обратиться, чтоб они не выполняли таких незаконных приказов, потому что неминуемо последует ответственность", - сказал он.

В то же время госагентство России РИА Новости сообщает, что им стало известно, что якобы "руководству подразделений МВД и вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донецкой области, поступило распоряжение, используя бойцов "Правого сектора", сымитировать вооруженные нападения на свои подразделения"

Кроме того, по социальным сетям весь день активно распространяют призыв "взять под контроль пограничные пункты", поскольку "бойцы из России не могут перейти границу".