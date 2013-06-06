Вышедший из «Батькивщины» нардеп жалуется на угрозы физической расправы

Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

«Катализатором стало мое голосование за законопроект о санационном банке. Я был обвинен во всех смертных грехах, измене, в том, что меня, мол, подкупили. Мне сказали, что в лице Арсения Петровича я получаю личного врага. Потом я услышал угрозы, в том числе и физической расправы – относительно себя и моих близких. Поэтому я увидел истинное лицо лидеров «Батькивщины», – заявил Купчак.

Однако, по его словам, главной причиной выхода из фракции является не этот инцидент, а общее несогласие с политикой партийного руководства. В частности, он рассказал, что Яценюк не прислушивается к мнению рядовых депутатов – он занят торгами вокруг должностей, а не беспокоится о судьбе страны.

Такого же мнения придерживается и народный депутат Вячеслав Кутовой, который также вышел из фракции «Батькивщина». Он, в частности, раскритиковал политику партийного руководства относительно выборов в местные органы власти, которые состоялись недавно.

«Три мощные силы объединились и проиграли все выборы, которые только могли проиграть в Украине», – сказал депутат.

«Торги происходят не только вокруг выборов президента, но и вокруг местных выборов. Можно проанализировать выборы в минувшее воскресенье, где по всем трем округам были выставлены откровенно слабые кандидаты «Батькивщины». Округа были проданы, в результате чего Партия регионов победила», – подчеркнул Купчак.

Он добавил, что сам победил на выборах 2012 г. по мажоритарному округу №84, где за него проголосовали более 50 тыс. граждан. Однако во время предвыборной кампании Владимир Купчак не получил помощи от партии.

«Последней каплей для меня стала акция «Вставай, Украина!», на прекращении которой, кстати, настаивает Юлия Тимошенко. На акцию 18 мая в Киеве из моего округа приехали 116 человек – несмотря на сопротивление власти, рискуя работой, здоровьем, свободой. Люди на жаре целый день простояли, так и не услышав никакой конкретики – то же самое, что и на других митингах. Ко всему прочему, эти люди еще и остались брошенными на Софийской площади, в то время, как лидеры «Батькивщины» поехали в дорогой ресторан праздновать неизвестно какие достижения», – рассказал Купчак о причинах своего выхода из фракции.