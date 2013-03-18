Безмандатный Домбровский пожаловался на ВАСУ Высшему совету юстиции

Александр Домбровский направил в Высший совет юстиции Украины заявление относительно неправомерного поведения судей Высшего административного суда Украины при принятии решения о лишении депутатских полномочий двух народных депутатов – внефракционного А.Домбровского, избранного в винницком округе № 11, и Павла Балоги, избранного в округе № 71 на Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Домбровского, по его словам, упомянутое решение ВАСУ противоречит ряду норм действующего законодательства, поскольку основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата четко определены в статье 81 Конституции Украины.

«В своем заявлении А.Домбровский указывает на очевидные нарушения судьями ВАСУ норм материального и процессуального права, пренебрежение ими требований закона и требует открыть дисциплинарное производство в отношении судей ВАСУ, которые своими действиями продемонстрировали непрофессионализм, предубежденность и унизили авторитет судебной власти Украины», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил П.Балогу и А.Домбровского депутатских полномочий.

Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении полномочий народных депутатов П.Балоги и А.Домбровского.

61 член фракции Партии регионов подписался под представлением в Конституционный Суд относительно законности решения ВАСУ о лишении П.Балоги и А.Домбровского депутатских полномочий.