Орнитологи проследили за словацким аистом и узнали, что в Африку он долетел за 12 дней

В настоящее время Макс находится в Египте и направляется в долину Нила.

Словацкий аист по кличке Макс первым из отслеживаемых аистов достиг Африки. Перелет, протяженностью 3700 км, занял у него 12 дней.

Как сообщило в соцсети Словацкое орнитологическое общество, аист Макс достиг Африки, завершив очередной этап своей миграции. За 12 дней птица пролетела около 3700 км, переместившись из Европы через Азию и Ближний Восток на африканский континент.

"8 августа Макс начал миграцию. 19 августа он пролетел над Израилем и Синайским полуостровом, а во второй половине дня достиг территории Африки. Только за этот день аист преодолел около 390 км", - говорится в сообщении.

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В настоящее время Макс находится в Египте и направляется в долину Нила.

Орнитологи отметили, что другие отслеживаемые аисты пока находятся на разных этапах миграции. В частности, Дрнак проводит время на свалке в Израиле, Eма находится на севере Турции, а Пол летит над Сирией.

Словацкие орнитологи добавили, что большинство аистов, которые гнездятся в стране, уже покинули места размножения и направляются к африканским местам зимовки. В это время через территорию Словакии также мигрируют аисты из более северных регионов Европы, в частности из Германии и Польши.

Другие новости об аистах

Как писал УНИАН, 2 августа орнитолог объяснил, почему первые аисты уже улетают из Украины. Он рассказывал, что после вылета молодняка семейные группы постепенно объединяются в стаи для полета в Африку.

А в мае ученые заявляли, что аисты начали отказываться от Африки и поселились на свалках. Они предупредили, что в будущем традиционный образ аиста на цветущем лугу может исчезнуть, предупредили специалисты.

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