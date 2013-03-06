Госдеп США вступился за Власенко, Балогу и Домбровского

Госдеп в своем заявлении обратил внимание на дело Сергея Власенко, депутата и защитника бывшего премьера Юлии Тимошенко, сообщает Радио Свобода.

Попытки лишения Власенко его места в парламенте «как видится, являются политически мотивированными из-за его связи с Тимошенко», считают в Государственном департаменте.

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Внешнеполитическое ведомство США также упомянуло о случаях Павла Балоги и Александра Домбровского, которых украинский суд уже "лишил" полномочий в феврале.

США призвали украинскую власть «уважать волю украинских избирателей, высказанную в октябре 2012 года на парламентских выборах» и закончить «политически мотивированное преследование лидеров оппозиции и выполнять международные обязательства относительно верховенства закона и демократии».