Бизнес-партнер Щербаня считает, что убийство не могло произойти без ведома Кучмы

Об этом он заявил во время программы "Восклицательный знак" на телеканале ТВi, сообщает Украинская правда.

"Как ни странно, на тот момент, скажем, по стечению обстоятельств и всех моментов, смерть Щербаня была выгодна многим. В частности, вы знаете такую ​​структуру, как "Единые энергетические системы", которой руководила Юлия Тимошенко. Это также Павел Лазаренко", - сказал Дедух.

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"А если аналитически подходить к этой ситуации, то действия, которые происходили в аэропорту, не могли проходить без санкции первых лиц государства, имею в виду тогдашнего президента Леонида Кучму... Я уверен на 90%, что эти люди непосредственное участие принимали в заказе убийства Евгения Щербаня", - заявил он.