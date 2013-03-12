Бизнес-партнер Щербаня считает, что убийство не могло произойти без ведома Кучмы
По словам бывшего бизнес-партнера Щербаня, председателя совета учредителей корпорации "АТОН" Юрия Дедуха, в убийстве депутата Евгения Щербаня могли быть заинтересованы Юлия Тимошенко, Павел Лазаренко и Леонид Кучма.
Об этом он заявил во время программы "Восклицательный знак" на телеканале ТВi, сообщает Украинская правда.
"Как ни странно, на тот момент, скажем, по стечению обстоятельств и всех моментов, смерть Щербаня была выгодна многим. В частности, вы знаете такую структуру, как "Единые энергетические системы", которой руководила Юлия Тимошенко. Это также Павел Лазаренко", - сказал Дедух.
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"А если аналитически подходить к этой ситуации, то действия, которые происходили в аэропорту, не могли проходить без санкции первых лиц государства, имею в виду тогдашнего президента Леонида Кучму... Я уверен на 90%, что эти люди непосредственное участие принимали в заказе убийства Евгения Щербаня", - заявил он.